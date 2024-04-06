США – партнёрам по НАТО: всем, кому должны, – прощаем

4 апреля 2024 года исполнилось 75 лет со дня подписания Североатлантического договора. В этот день в 1949 году 12 стран Запада во главе с США учредили военно-политическую организацию, получившую известность под аббревиатурой НАТО.
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