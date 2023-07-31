Театр абсурда

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В НАТО не ожидали такого от России: Ювелирная точность "Гераней" вернула в чувство весь альянс

В НАТО не ожидали такого от России: Ювелирная точность "Гераней" вернула в чувство весь альянс

От Владимира Путина никак не отстанут с зерновой сделкой, предлагая ему все новые и новые решения проблемы так генсек ООН Антониу Гутерриш уже направил ему свое письмо с очередным планом действий.

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