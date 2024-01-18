Путепровод в районе станции «Петряевка» может появиться при строительстве ВСМ‑2

Путепровод в районе станции «Петряевка» в Нижнем Новгороде может появиться при строительстве ВСМ‑2, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Андрея Ермолаева.
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