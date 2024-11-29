В Прикамье предприятия наращивают инвестиции в сферу образования и активно привлекают молодежь

ПЕРМЬ, 29 ноября, ФедералПресс. В рамках IX Пермского инженерно-промышленного форума, который проходит в краевой столице, состоялось заседание Совета директоров промпредприятий при главе региона, посвященное молодежной корпоративной политики.
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