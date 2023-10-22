НОВАТ заплатит 4,3 млн рублей приглашённым оперной певице и дирижёру

Оперная певица из Австрии и дирижёр из Франции будут работать в Новосибирске три месяца.В Новосибирске Театр оперы и балета пригласил на выступления оперную певицу из Австрии и дирижёра из Франции за 4,3 млн рублей.
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