Менеджер Хабиба: «Ставлю миллион долларов, что Кайла Харрисон победит Конора»

Али Абдель-Азиз, менеджер экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Хабиба Нурмагомедова, готов поставить миллион долларов на то, что чемпионка PFL в легком весе Кайла Харрисон победит бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.