Пентагон вооружится ИИ. Microsoft и OpenAI сотрудничают с Минобороны США

Microsoft и OpenAI предложили Пентагону использовать свои инструменты в военных целяхMicrosoft и OpenAI начали сотрудничество с Пентагоном, предложив использовать инструменты Azure OpenAI для нужд Министерства обороны США.
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