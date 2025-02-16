Министр обороны Швеции: США могут сократить свое военное присутствие в Европе

Соединенные Штаты могут сократить свое военное присутствие в Европе. Соответствующий вариант развития событий допустил руководитель министерства обороны Швеции Пол Йонсон, которого процитировало агентство ТТ.
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