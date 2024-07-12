Непогода ждет Башкирию в ближайшие две недели

В ближайшие две недели в Республике Башкортостан ожидается необычная погода. Как сообщили "Уфимскому телеграфу" (UTV) в отделе метеорологических прогнозов Башкирского государственного центра метеорологии (BGCM), в республике будут наблюдаться сильные дожди, сопровождающиеся грозами и шквалистыми порывами ветра.