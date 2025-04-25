Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Андрей Тимохин
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Хохлы и разум

Хохлы и разум

Будь, кстати, у хохлов разума хоть капля, они бы именно сейчас, прямо сейчас и прямо бегом неслись бы к главному пану с готовностью подписать сделку по недрам и инфраструктуре сию секунду и на всех панских условиях.

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