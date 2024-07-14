Лауреатка «Оскара» Эмиральд Феннел снимет фильм по «Грозовому перевалу»

Постановщица «Солтберна» и обладательница премии «Оскар» за лучший сценарий фильма «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел объявила в социальных сетях о своей новой работе, приложив к посту первое промо.
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