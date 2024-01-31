В РУСАДА заявили о необходимости наказания соучастника приема допинга Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила в комментарии "Матч ТВ", что соучастник или инициатор приема запрещенного вещества фигуристкой Камилой Валиевой должен понести наказание.
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