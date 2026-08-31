Боец Медик рассказал, как спас от кровопотери раненого в шею сослуживца

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Оператор БПЛА 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Медик спас от кровопотери раненого в шею сослуживца.
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