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ТАСС

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Боец Медик рассказал, как спас от кровопотери раненого в шею сослуживца

Боец Медик рассказал, как спас от кровопотери раненого в шею сослуживца

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Оператор БПЛА 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Медик спас от кровопотери раненого в шею сослуживца.

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