На форум-выставке «Россия» прошло отраслевое мероприятие «День цифровой экономики»

В нём принял участие заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. В своем выступлении он подчеркнул значимость реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и отметил достижения в области цифровой трансформации.
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