Компания X предложила фрипсы как здоровую замену сладостям

Готовые фрипсы — это полезный и вкусный снек, который можно хранить до 2–4 недель. Они подходят для перекуса в дороге, школе или на работе, заменяя конфеты и шоколад.
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