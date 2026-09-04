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Царьград

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Компания X предложила фрипсы как здоровую замену сладостям

Компания X предложила фрипсы как здоровую замену сладостям

Готовые фрипсы — это полезный и вкусный снек, который можно хранить до 2–4 недель. Они подходят для перекуса в дороге, школе или на работе, заменяя конфеты и шоколад.

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