Полиция Выборга пресекла деятельность притона в центре города

Возбуждено уголовное дело Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в центре Выборга, в одной из квартир на проспекте Ленина функционировал притон, оказывающий интимные услуги.
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