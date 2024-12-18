Вчера прочитала статью от Вестника родимых болот (она же широко известная в узких кругах Ольга Туханина), которую мне захотелось прокомментировать.
Укропы готовы гибнуть пачками за то, чтоб протащить нам в подбрюшье Томагавки
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Абсолютно верно. И мы потеряем преимущество называть киевский режим - террористическим. Не надо сравнивать Россию с Израилем, да и Троцкого с ледорубом в голове, тоже.
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9 час.
Nikolay Stepanov
Пришлось согласиться, что автор прав абсолютно.
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9 час.
Сергей Марьяненко
На освобожденных территориях надо постепенно проводить такую же фильтрацию, как в Шереметьево.
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6 час.
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