Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Укропы готовы гибнуть пачками за то, чтоб протащить нам в подбрюшье Томагавки

Укропы готовы гибнуть пачками за то, чтоб протащить нам в подбрюшье Томагавки

Вчера   прочитала    статью   от   Вестника   родимых  болот (она  же    широко  известная   в  узких  кругах  Ольга  Туханина),   которую  мне  захотелось  прокомментировать.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Абсолютно верно. И мы потеряем преимущество называть киевский режим - террористическим. Не надо сравнивать Россию с Израилем, да и Троцкого с ледорубом в голове, тоже.
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9 час.
Nikolay Stepanov
Пришлось согласиться, что автор прав абсолютно.
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9 час.
Сергей Марьяненко
На освобожденных территориях надо постепенно проводить такую же фильтрацию, как в Шереметьево.
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6 час.

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