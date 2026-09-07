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«Рубин» объявил, что Олейников отказался от перехода, несмотря на договоренности

«Рубин» объявил, что Олейников отказался от перехода, несмотря на договоренности

Казанский «Рубин» выступил с заявлением по ситуации с полузащитником «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым.

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