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Аргументы недели

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Ученые выясняют, почему у «двойника Земли» почти нет воды

Ученые выясняют, почему у «двойника Земли» почти нет воды

Исследователи обнаружили, что Венера теряет значительно больше воды, чем считалось ранее, из-за процесса, называемого «диссоциативной рекомбинацией», когда атомы водорода улетучиваются в космос, сообщает «scitechdaily».

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