ФСБ: США нарушили договор ОСВ из-за поставки ракет Европе

В 1979 году США и СССР подписали Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II).Общественная служба новостей Министр обороны США Гарольд Браун 21 августа 1980 года выступил в военно-морском колледже в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд) с речью, которая была расценена как официальное объявление новой ядерной стратегии, разработанной администрацией Картера.
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