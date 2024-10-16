ФСБ: США нарушили договор ОСВ из-за поставки ракет Европе

В 1979 году США и СССР подписали Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II).Общественная служба новостей Министр обороны США Гарольд Браун 21 августа 1980 года выступил в военно-морском колледже в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд) с речью, которая была расценена как официальное объявление новой ядерной стратегии, разработанной администрацией Картера.