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Форвард СКА Хайруллин о КХЛ: «Команды выровнялись, проходных встреч нет. Все игры кость в кость»

Форвард СКА Марат Хайруллин высказался о поражении от «Локомотива» (1:2 ОТ).  Оно стало для команды из Санкт-Петербурга шестым в последних 8 матчах.

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