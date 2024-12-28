Евгений (Джин) Спектор осуждён на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России.