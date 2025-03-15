ЕЛЕНА ПАНИНА Президент России дал настоящий мастер-класс международной дипломатии — настолько изящным получился его ответ на вопрос о 30-дневном перемирии.
Нюансы от Путина — американский «мяч» Россия вернула крученым
Комментарии
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Михаил Сартин
Парни на местах разберутся, а-то ожидают курортную жизнь в лагере. Террористам - смерть при попытке к бегству. Всем пришедшим на наше землю - смерть.
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18 час.
alik3456 Джексон
Кручу , верчу... Угадай где красеая кнопка...я
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17 час.
Леонид Попивняк
Всех нациков и наемников в землю....это не лечится......официальная версия - пропал без вести....ничего не знаем...
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16 час.
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