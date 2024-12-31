Диана Шнайдер уступила Калининой на турнире WTA в Брисбене

Русская теннисистка Диана Шнайдер проиграла украинке Ангелине Калининой во втором круге турнира WTA в Брисбене со счётом 3:6, 6:4, 1:6.
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