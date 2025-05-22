Правительство Мелони меняет правила получения итальянского гражданства выходцами из диаспоры

Италия ужесточает правила для выходцев из диаспоры, желающих получить итальянский паспорт. Правительство во главе с Джорджией Мелони объявило, что изменило закон, чтобы предотвратить «злоупотребление» и «коммерциализацию» паспортов, сообщает BBC.