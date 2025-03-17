Глава Татарстана Минниханов отчитал Леонова и Волынец: «Вы не попутчики наши»

КАЗАНЬ, 17 марта, ФедералПресс. Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил недовольство поведением министра спорта республики Владимира Леонова и уполномоченного по правам ребенка в РТ Ирины Волынец из-за их недостаточной вовлеченности в ход заседания совета по сотрудничеству с «Движением первых».