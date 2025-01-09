Netflix, даже не думай! Режиссер Final Fantasy VII Remake открыт для кинематографических ад...

Netflix, даже не думай! Режиссер Final Fantasy VII Remake открыт для кинематографических адаптацийПродюсер трилогии Final Fantasy VII Remake Ешинори Китасе и режиссер Хамагучи недавно дали интервью YouTube-каналу Danny Peña, которое посвящено различным темамЧитать дальше → источник#Final_Fantasy_VII_Remake.