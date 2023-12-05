Свердловский губернатор ответил жителям Сысерти, выступившим против мусороперерабатывающего завода

На прямой линии 5 декабря Евгений Куйвашев заявил, что тянуть со строительством уже нельзя. Но окончательное решение примут веснойПрямая линия губернатора Свердловской области губернатора Евгения Кувашева с жителями региона проходит сегодня, 5 декабря, на канале ОТВ.