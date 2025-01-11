Ночью противник осуществил масштабный налет беспилотников на несколько российских регионов, Минобороны России сообщило об уничтожении сразу 85 украинских дронов.
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Ночью противник осуществил масштабный налет беспилотников на несколько российских регионов, Минобороны России сообщило об уничтожении сразу 85 украинских дронов.
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