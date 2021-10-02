Донбасс Сегодня

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Япония выразила протест в связи с готовящимися учениями ВС РФ на Кунашире

Япония выразила протест в связи с готовящимися учениями ВС РФ на Кунашире

Правительство Японии протестует против учений российских вооруженных сил, которые власти страны запланировали провести в октябре в акватории острова Кунашир.

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