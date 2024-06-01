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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер о Пересе: «Почему «Ред Булл» не даст шанс Цуноде? Есть вариант с Сайнсом, был с Албоном»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер порассуждал о выступлениях Серхио Переса в паре с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл», а также предположил, что чемпионы мира не защитили бы командный титул, если бы сезон-2024 начался сегодня.

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