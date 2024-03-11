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В России предлагают вдвое увеличить штрафы за плохое состояние дорог

В России предлагают вдвое увеличить штрафы за плохое состояние дорог

Штрафы за плохие дороги могут увеличить вдвое — такой законопроект с поправками в статью 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог» подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР.

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