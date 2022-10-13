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В Танзании начали тренировать гигантских крыс-спасателей с рюкзаками

В Танзании начали тренировать гигантских крыс-спасателей с рюкзаками

Специалисты некоммерческой организации APOPO, которая известна тем, что обучает крыс поиску неразорвавшихся наземных мин и выявлению случаев туберкулеза по запаху, тренируют гигантских гамбийских крыс для проведения поисково-спасательных работ.

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