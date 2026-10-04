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Мерц вытащил из рукава последний козырь

Мерц вытащил из рукава последний козырь

Практически одновременно с выступлением Владимира Путина на сессии клуба «Валдай» канцлер Фридрих Мерц произносил речь в Мюнстере на вручении международной премии Вестфальского мира.

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