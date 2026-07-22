Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 111 подписчиков

ВС РФ нанесли массированные удары по портам Одессы, Черноморска и Николаева

ВС РФ нанесли массированные удары по портам Одессы, Черноморска и Николаева

В ночь на 22 июля российские военные провели мощную операцию возмездия. Под удар попали сразу три украинских порта, два морских судна и логистический центр, а эксперты заговорили о скорой блокаде черноморского побережья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии