«Пэтриотс» расстанутся с Беличиком по завершении сезона (NBC Sports Boston)

Главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик покинет свой пост по окончании сезона. Об этом сообщает журналист NBC Sports Boston Том Куррэн.
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