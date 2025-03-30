«Dongfeng» въехал в стоящий «MAN» в Тайшетском районе и загорелся

Эта автоавария произошла в ночь на 30 марта на 1 212 километре дороги Р-255 «Сибирь». Предварительно установлено, что 46-летний водитель «Dongfeng», двигаясь в сторону Иркутска, въехал в стоящий на полосе для разгона большегруз «MAN».