«Dongfeng» въехал в стоящий «MAN» в Тайшетском районе и загорелся

Эта автоавария произошла в ночь на 30 марта на 1 212 километре дороги Р-255 «Сибирь». Предварительно установлено, что 46-летний водитель «Dongfeng», двигаясь в сторону Иркутска, въехал в стоящий на полосе для разгона большегруз «MAN».
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