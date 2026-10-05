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«Перестать себя жалеть»: Тина Канделаки объяснила, как отказаться от алкоголя и сбросить вес

«Перестать себя жалеть»: Тина Канделаки объяснила, как отказаться от алкоголя и сбросить вес

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки показала подписчикам фрагмент тренировки в спортивном зале и ответила на вопрос о том, как полностью отказаться от алкоголя и сбросить лишний вес.

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