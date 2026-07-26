До конца года флот получит более 20 кораблей, заявил главком ВМФ Моисеев

С начала года флот пополнили 20 кораблей, судов и катеров. Еще более 20 войдут в состав флота до конца года, заявил журналистам 26 июля 2026 года, в воскресенье, главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.
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