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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Владимир Баранов

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Владимир Баранов

vk.ru/Рязанский ТЮЗ (Театр на Соборной) Советский и российский актер Владимир Баранов, известный по работам в "Улицах разбитых фонарей", "Тайнах следствия" и "Бандитском Петербурге", умер в 70 лет.

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