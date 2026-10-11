Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Владимир Баранов

vk.ru/Рязанский ТЮЗ (Театр на Соборной) Советский и российский актер Владимир Баранов, известный по работам в "Улицах разбитых фонарей", "Тайнах следствия" и "Бандитском Петербурге", умер в 70 лет.
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