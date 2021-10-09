Apple подала апелляцию на решение суда в деле против Epic Games

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Компания Apple подала апелляцию на решение суда относительно порядка осуществления платежей в ее мобильном приложении.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
Свежие комментарии