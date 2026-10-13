Беларусь вводит пенсионное страхование для авиаспециалистов ДОСААФ

Правительство Беларуси внесло в Палату представителей законопроект о включении трех категорий авиационных специалистов ДОСААФ — летного и летно-испытательного состава, сотрудников, управляющих полетами, и инженерно-технического персонала — в систему профессионального пенсионного страхования.
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