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Гран-при среди юниоров. Сюаньци и Вэньцян, Телемак и Кулон, Польман и Ренольди, Кватрокки и Демаре покажут произвольные программы

Гран-при среди юниоров 2-й этап Острава, Чехия Пары Произвольная программа Начало – 15:40 по московскому времени.

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