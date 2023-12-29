Дипломат Нечаев: ФРГ игнорирует запросы РФ по расследованию подрыва «СП»

Российская сторона запрашивает у Германии детали расследования подрыва «Северных потоков». Однако до сих пор ФРГ не считает нужным посвящать РФ в подробности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
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