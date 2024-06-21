В США заявили о подготовке ВСУ контрнаступления в Харьковской области

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский получил приказ о начале контрнаступления в Харьковской области, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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