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Продюсер Лавров заявил, что Лайму Вайкуле «сделали» певицей назло Алле Пугачевой

Продюсер Лавров заявил, что Лайму Вайкуле «сделали» певицей назло Алле Пугачевой

Продюсер Сергей Лавров объяснил популярность латвийской певицы Лаймы Вайкуле в советские времена. По его словам, артистку создали композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник, когда поссорились с Аллой Пугачевой.

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