Продюсер Лавров заявил, что Лайму Вайкуле «сделали» певицей назло Алле Пугачевой

Продюсер Сергей Лавров объяснил популярность латвийской певицы Лаймы Вайкуле в советские времена. По его словам, артистку создали композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник, когда поссорились с Аллой Пугачевой.
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