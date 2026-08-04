Политика как он...
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Политика как она есть

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Рубио назвал денуклеаризацию Ирана главной целью США

Рубио назвал денуклеаризацию Ирана главной целью США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что первоочередной задачей Вашингтона на Ближнем Востоке является возобновление судоходства через Ормузский пролив, однако главной стратегической целью остаётся отказ Ирана от ядерного оружия.

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