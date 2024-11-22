Noize MC* оштрафовали на 50 тыс. рублей за пост с критикой спецоперации

Поводом для назначения административного штрафа в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ в отношении рэп-исполнителя, известного под псевдонимом Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) стали его посты в интернете с критикой СВО.
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