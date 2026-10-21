Риелтор Анна Сизон советует: прописывайте систему расчетов в договоре купли-продажи. Использование аккредитива обеспечит безопасность сделки.
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