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Царьград

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В Ростове в районе Каменки на месте санатория появятся 15 многоквартирных домов

В Ростове в районе Каменки на месте санатория появятся 15 многоквартирных домов

Также здесь должны будут появиться и здания социальной инфраструктуры.В Октябрьском районе Ростова-на-Дону на месте санатория на Каменке в обозримом будущем появятся сразу 15 многоэтажных домов, школы и детсады.

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